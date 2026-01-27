Mediaset risponde a Corona con una nota forte e diretta. La tv accusa l’ex re dei gossip di promuovere odio e gogna, respingendo le sue critiche sulla libertà di parola. La polemica tra le parti si accende, senza mezzi termini.

La risposta ufficiale di Mediaset. Mediaset rompe il silenzio e lo fa con una nota durissima, senza sfumature né diplomazie. Dopo la pubblicazione della nuova puntata di Falsissimo su YouTube, diffuso da Fabrizio Corona nonostante il divieto del Tribunale di Milano, l’azienda ha deciso di intervenire pubblicamente per respingere quello che definisce un attacco sistematico fondato su menzogne, insinuazioni e accuse prive di qualsiasi fondamento. Il comunicato è netto: la libertà di espressione non può e non deve trasformarsi in libertà di diffamazione, gogna mediatica o distruzione delle persone. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Mediaset contro Corona: ‘Non è libertà di parola, è odio e gogna’, lui replica

Approfondimenti su Corona Mediaset

Mediaset ha risposto alle dichiarazioni di Fabrizio Corona, sottolineando che la libertà di espressione non deve trasformarsi in diffamazione o gogna mediatica.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

MEDIASET DENUNCIA CORONA: “TOGLIETEGLI SOCIAL, PC E CELLULARI”

Ultime notizie su Corona Mediaset

Argomenti discussi: Caso Signorini, Corona e la denuncia di Mediaset: Contro di me nuovo editto bulgaro, io li rovino; Fabrizio Corona denunciato da Mediaset: l'azienda chiede di vietargli i social; Corona fa saltare GF Vip e Isola dei Famosi, Mediaset starebbe valutando lo stop dopo il caso Signorini; Mediaset denuncia Corona per 'diffamazione e minacce': Ormai è guerra, racconterò la verità.

Mediaset contro Corona: Libertà d’espressione non è libertà di diffamazione e gogna. Monetizza con menzogne e insultiFabrizio Corona sfida i giudici, ‘Falsissimo’ è online: l’ex re dei paparazzi (già diffidato) carica una nuova puntata. L’azienda: Menzogne, falsità e insinuazioni prive di fondamento. Metodo che nor ... quotidiano.net

Mediaset durissima contro Fabrizio Corona: Libertà d’espressione non è libertà di diffamazione, ci difendiamoMediaset replica duramente a Fabrizio Corona dopo le nuove accuse di Falsissimo: Falsità gravissime, non è informazione ma monetizzare con l'insulto ... fanpage.it

Mediaset, duro comunicato dopo il video di Corona: «Libertà di espressione non è libertà di diffamazione né di gogna mediatica» - facebook.com facebook

Mediaset, duro comunicato dopo il video di Corona: «La libertà di espressione non è libertà di diffamazione né di gogna mediatica» x.com