Chiuso ‘A sun stoff’ riapro nel 27 Cartello del benzinaio spiazza tutti

Un cartello affisso presso un distributore di benzina nel comune di Albinea ha suscitato sorpresa tra i residenti. Sul cartello, scritto in parte in dialetto locale, si legge che il punto vendita è chiuso e riaprirà il 27 aprile 2027. La comunicazione ha attirato l’attenzione di chi passa nell’area di via Matteotti, generando curiosità tra gli utenti. Nessuna informazione è stata fornita sui motivi di questa lunga chiusura.

‘Chiuso. A sun stoff. Riapro il 21-4-27’. Stupore ad Albinea per questo annuncio, in parte in dialetto reggiano, diffuso nell’area del distributore di benzina ‘Lusoli’ situato in via Matteotti nel comune di Albinea. Molti clienti, transitando dalla zona del distributore che è un punto di riferimento per tante persone, hanno notato alcuni ‘insoliti’ biglietti in cui si comunica la chiusura per un anno fino al 21 aprile del 2027 perché ‘sono stufo’ (tradotto in italiano, ndr) secondo quanto si legge negli stessi biglietti. Non si esclude tuttavia uno ‘scherzo’ del titolare. La decisione potrebbe però essere legata pure ai prezzi in salita delle ultime settimane dei carburanti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Chiuso, ‘A sun stoff’, riapro nel 27". Cartello del benzinaio spiazza tutti Auto si ribalta in tangenziale: volo spaventoso nel piazzale del benzinaioSpaventoso incidente nella prima mattinata di oggi, giovedì 5 marzo, lungo la Strada Provinciale 510, la tangenziale che collega i Comuni del Lago... Pizzaiolo nel mirino dei pusher: “Riapro, non mi lascio intimidire”Bologna, 20 gennaio 2026 – Nazmul Khondaker ha 39 anni e nel 2008 ha lasciato il ‘suo’ Bangladesh per seguire una nuova vita in Italia.