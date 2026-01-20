Pizzaiolo nel mirino dei pusher | Riapro non mi lascio intimidire

Nazmul Khondaker, pizzaiolo di Bologna, si trova nel mirino di alcuni pusher. Nonostante le minacce, ha deciso di riaprire la sua attività, dimostrando determinazione e volontà di non lasciarsi intimidire. Nato in Bangladesh nel 2008, Nazmul ha scelto l’Italia per costruire un futuro diverso, e continuerà a farlo con sobrietà e fermezza. La sua storia rappresenta un esempio di resilienza e impegno quotidiano.

Bologna, 20 gennaio 2026 – Nazmul Khondaker ha 39 anni e nel 2008 ha lasciato il ‘suo’ Bangladesh per seguire una nuova vita in Italia. A Bologna ha aperto due attività: un mini market e una pizzeria d’asporto. Entrambi in Bolognina, in via Nicolò dall’Arca, a poca distanza l’uno dall’altro. Proprio dove ogni giorno prepara e incarta le pizze, sabato sera, c’è stata una ‘ spedizione punitiva ’ a opera di un gruppo di pusher, secondo i quali il pizzaiolo non dovrebbe avere i contatti con la polizia. “ Ho paura, ogni tanto. Ma io non mi fermo: come lavoro io, dovrebbero farlo tutti. E se c’è qualcosa che non va, continuerò a segnalarlo alle forze dell’ordine”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Pizzaiolo nel mirino dei pusher: “Riapro, non mi lascio intimidire” Leggi anche: Aggredito al Comune da un senza fissa dimora, Giuliano: "Non mi lascio intimidire" “Preoccupato per la mia famiglia ma non mi lascio intimidire”, parla il sindaco di Calamonaci dopo le nuove minacce di morteIl sindaco di Calamonaci, Pino Spinelli, ha annunciato di aver ricevuto una nuova lettera minatoria, il quarto episodio negli ultimi anni. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. La Sampdoria ha messo in uscita il giocatore che è entrato nel mirino di Polito. Il Bari punta il centrocampista Buglio come rinforzo per il neo tecnico Longo. facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.