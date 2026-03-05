Auto si ribalta in tangenziale | volo spaventoso nel piazzale del benzinaio

Un'auto si è ribaltata questa mattina sulla tangenziale che collega i Comuni del Lago d’Iseo alla città, provocando un volo impressionante nel piazzale di un distributore di carburante. L’incidente si è verificato lungo la Strada Provinciale 510 e ha coinvolto un solo veicolo. Sul posto sono intervenuti i soccorsi per assistere il conducente e gestire la situazione.

Spaventoso incidente nella prima mattinata di oggi, giovedì 5 marzo, lungo la Strada Provinciale 510, la tangenziale che collega i Comuni del Lago d'Iseo alla città. Lo schianto è avvenuto all'altezza di Bettolino, frazione di Rodengo Saiano. Un'auto che viaggiava in direzione di Brescia, per cause ancora in corso di accertamento, si è ribaltata finendo ruote all'aria nel piazzale di un distributore di carburante. È successo intorno alle 6.30. Dopo la chiamata al numero unico per le emergenze, sul posto sono intervenute un'ambulanza, un'automedica e una squadra dei vigili del fuoco. Il conducente, un uomo di 47 anni, dopo le prime cure prestate sul luogo dell'incidente, è stato trasportato in ambulanza agli Spedali Civili di Brescia.