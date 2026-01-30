Samira Lui, classe 1998 di San Daniele, ha 27 anni e già una carriera solida. Dopo aver partecipato al Grande Fratello, ha attirato l’attenzione anche per le polemiche sulla sua chirurgia estetica. Vive attualmente tra diverse città italiane e ha un fidanzato, Luigi. La sua vita privata e le sue scelte sono spesso al centro dell’attenzione.

Classe 1998, originaria di San Daniele, Samira Lui oggi ha 27 anni e, nonostante la giovane età, vanta già una lunga carriera alle spalle. Co-conduttrice de La Ruota della Fortuna, ha avuto anche altre esperienze televisive, in tanti ricordano la sua partecipazione al Grande Fratello, reality che le ha dato una grande visibilità. Riservatissima per ciò che riguarda la sua vita privata, la Lui ha un fidanzato Luigi di cui è innamoratissima. In diverse interviste ha parlato spesso del loro rapporto e di quanto siano innamorati. Trattandosi di un personaggio noto, anche per lei non sono mancati attacchi e critiche sui social, c’è chi l’ha accusata di aver fatto ricorso alla chirurgia estetica, motivo per cui sarebbe molto cambiata negli anni. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Samira Lui: età, laurea, Grande Fratello, polemiche sulla chirurgia estetica, dove vive, il fidanzato Luigi. Carriera e vita privata

