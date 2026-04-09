Durante una puntata di una trasmissione condotta da Caterina Balivo il 9 aprile, un'attrice ha parlato apertamente delle operazioni di chirurgia estetica che ha effettuato per mantenere il viso tonico. Ha spiegato di aver deciso di sottoporsi a interventi specifici per migliorare l’aspetto del volto, condividendo alcune delle procedure realizzate. La discussione si è concentrata su queste scelte estetiche senza entrare in dettagli personali o motivazioni.

Durante la trasmissione televisiva condotta da Caterina Balivo questo giovedì 9 aprile, l’attrice Nadia Rinaldi ha condiviso con il pubblico le proprie scelte riguardo a interventi di chirurgia estetica volti a recuperare la tonicità del volto. L’ospite ha spiegato come, superata la soglia dei 50 anni, abbia deciso di intervenire sul proprio aspetto fisico per correggere alcuni cambiamenti strutturali della mascella e del profilo nasale. La ricerca della naturalezza attraverso il recupero dei volumi. Il racconto di Nadia Rinaldi si è concentrato sulla gestione del cambiamento estetico legato all’età. L’attrice ha descritto una sensazione di fastidio causata da una certa perdita di tono nella zona della mascella, un fenomeno che, secondo quanto riferito, porta a creare una curva meno definita nel profilo del viso. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Nadia Rinaldi e la chirurgia estetica: il segreto per un viso tonico

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