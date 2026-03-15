’Storie di Ravenna’ capitolo dedicato ai viaggiatori fuori rotta

La rassegna ’Storie di Ravenna’ continua con il capitolo dedicato ai viaggiatori fuori rotta. Questo approfondimento si concentra sulle esperienze di chi ha visitato la città seguendo percorsi insoliti e meno battuti. Attraverso interventi di studiosi e esperti, il progetto mette in risalto le diverse prospettive legate ai viaggi e alle scoperte inaspettate. La narrazione si sviluppa con il coinvolgimento di linguaggi teatrali e testimonianze dirette.

La rassegna ’ Storie di Ravenna ’, che racconta la città attraverso le voci di studiosi ed esperti in dialogo con i linguaggi teatrali, prosegue con ’A Ravenna non si arriva per caso. Storie di viaggiatori in una città fuori rotta’, in programma alle 18 di domani pomeriggio al teatro Rasi a Ravenna: un percorso tra memoria, letture e musica dal vivo, per riscoprire gli itinerari e gli sguardi di coloro che arrivano a Ravenna. Da secoli in questa città ci si arriva per scelta, deviando dalle rotte più battute per inseguire mosaici, memorie di Dante, curiosità personali. Dai taccuini dei viaggiatori del Grand Tour ai diari di studiosi e turisti di oggi, la città appare come una meta laterale ma capace di lasciare tracce profonde in chi la incontra. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - ’Storie di Ravenna’, capitolo dedicato ai viaggiatori fuori rotta Articoli correlati Youz 5 Generazione di idee, a Ravenna il forum della Regione dedicato ai giovaniLa partecipazione è gratuita e rivolta ai giovani e alle realtà del territorio che lavorano con e per le nuove generazioni Venerdì 27 febbraio, alle... Leggi anche: Coincidenze: storie in prestito dai viaggiatori, a Napoli si presenta il libro di Massimiliano Capitanio Tutto quello che riguarda 'Storie di Ravenna' capitolo dedicato... Temi più discussi: ’Storie di Ravenna’, capitolo dedicato ai viaggiatori fuori rotta; Sentieri che curano: torna Trail Romagna con un viaggio tra storia, foreste e lentezza; Il lungo cammino del voto femminile, tra storia e memoria personale; Lungo la Rotta del Sale: un viaggio lento tra mare, pinete, lagune e città d’arte. ’L’Europa non cade dal cielo’ di Alessandro Argnani. Alle 18 cala il sipario su ’Storie di Ravenna’La rassegna ’Storie di Ravenna’ si conclude alle 18 di oggi al teatro Rasi di Ravenna (via di Roma), quando andrà in scena lo spettacolo ’L’Europa non cade dal cielo’, ideato e diretto da Alessandro ... ilrestodelcarlino.it ’Storie di Ravenna’, il teatro racconta la città. Il primo spettacolo sarà dedicato al GuidarelloStorie di Ravenna: la rassegna che racconta la storia della città attraverso la lente del teatro giunge alla sua ottava edizione. Primo spettacolo al Teatro Alighieri dedicato a Guidarello Guidarelli, ... ilrestodelcarlino.it In occasione dell'8 marzo, le storie di alcune delle donne che hanno fatto la storia di Ravenna #myRavenna facebook