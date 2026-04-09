Più di 24 ore senza acqua a Chieti | chiudono scuole università e impianti sportivi tutte le disposizioni del Comune

A Chieti, l'interruzione dell'acqua ha superato le 24 ore, portando alla chiusura di scuole, università e impianti sportivi. L'azienda di gestione del servizio idrico ha comunicato un intervento straordinario di ristrutturazione e potenziamento della rete. In risposta, il sindaco e la struttura comunale hanno adottato le disposizioni necessarie per gestire la situazione. La chiusura ha coinvolto diverse strutture pubbliche e private del territorio.

A seguito della comunicazione dell’azienda di gestione del servizio idrico Aca - Azienda Comprensoriale Acquedottistica, che ha annunciato un intervento straordinario di ristrutturazione e potenziamento della rete, il sindaco di Chieti Diego Ferrara, con la struttura comunale, ha predisposto. 🔗 Leggi su Chietitoday.it Stop all’acqua per 24 ore a Chieti: lavori sulla rete, scuole verso la chiusuraIntervento sull’adduttrice Giardino il 13 e 14 aprile, coinvolti 22 comuni: autobotti e piano emergenza per limitare i disagi Sospensione totale... Senza gli impianti di desalinizzazione, nelle città del Golfo acqua per 48-72 ore. Ecco tutti gli scenariCon l’estensione della guerra mossa da Stati Uniti e Israele contro l’Iran, i governi regionali del Golfo Persico devono affrontare la propria... Argomenti più discussi: Il nutrizionista non ha dubbi: Un digiuno prolungato di 24 ore o più fa molto bene. Ecco perché; Plastica, come eliminare le bottiglie a bordo delle navi; Agnelli stipati per 24 ore sui camion, senz’acqua, con arti fratturati per finire nei menù di Pasqua: loro non hanno scelta, noi sì; Bacini stracolmi: rilasciata acqua preziosa prima dell'estate siccitosa. C'è un presidente che ha investito più di 300 milioni in 2 anni e molti di questi sono stati buttati #Napoli - facebook.com facebook MacBook Air M3 15'': poco più di 830€ per il notebook che spazza via l'ansia da ricarica x.com