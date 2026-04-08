A Pescara scuole chiuse il 13 e 14 aprile per i lavori dell' Aca firmata l' ordinanza

A Pescara le scuole di ogni ordine e grado resteranno chiuse il 13 e 14 aprile a causa di lavori programmati dall'Aca relativi alla rete idrica. La decisione è stata presa con un'ordinanza firmata dal sindaco, che ha disposto la sospensione delle attività scolastiche per quei due giorni. La misura riguarda sia le scuole pubbliche che quelle private presenti nel territorio comunale.

Scuole chiuse a Pescara il 13 e 14 aprile per la temporanea interruzione del servizio idrico. Lo stabilisce un’ordinanza firmata dal sindaco Carlo Masci, che riguarda tutti gli istituti di ogni ordine e grado, sia pubblici che privati.Il provvedimento si è reso necessario in vista dei lavori. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Un vademecum dell'Aca per gli enti locali in vista della sospensione idrica del 13 e 14 aprileL'azienda idrica ha fornito un documento con una serie di informazioni e misure da adottare per gli enti locali coinvolti nella maxi sospensione...

A Pescara chiudono scuole, mercati, palazzetti e musei per i lavori Aca: sarà attivato il Coc, acqua solo in due zoneArriva la conferma del Comune: il 13 e il 14 aprile le scuole resteranno chiuse, ma sono previste anche altre chiusure.

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Pescara: scuole chiuse per l’interruzione programmata dell’acquaA causa dell'interruzione idrica programmata dall'Aca il Comune di Pescara dispone la chiusura delle scuole il 13 e 14 aprile. La mappa delle vie interessate ... rete8.it

Manca l'acqua per lavori, a Pescara chiuse scuole, musei e mercatiNiente scuole per due giorni, servizi educativi per l'infanzia chiusi per quattro giorni, stop ai musei, ai mercati coperti, al mercato ittico all'ingrosso e agli impianti sportivi comunali. (ANSA) ... ansa.it

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