Protesi per far camminare Manu Una raccolta fondi su Gofundme

Manu ha subito un grave incidente che ha compromesso la sua mobilità, e la causa principale è stata una caduta su un terreno irregolare. La sorella Sharon D’Amico ha avviato una campagna su Gofundme per raccogliere fondi necessari all’acquisto di una protesi. La richiesta ha già attirato numerose donazioni da parte di amici e conoscenti, sperando di migliorare la qualità di vita di Manu. La famiglia spera di raggiungere l’obiettivo in breve tempo.

"Aiutiamo Manu a tornare a camminare", è questo l'appello lanciato dalla sorella Sharon D'Amico sulla piattaforma 'Gofundme'. Mancano 2mila e 300 euro per raggiungere l'obiettivo di 16 mila euro, una cifra necessaria per recuperare la sua vita. L'annuncio è stato pubblicato una settimana fa e attraverso tante piccole donazioni, Manu può tornare a sperare. "Ciao sono Sharon, sorella di Emanuele. Ad ottobre la nostra vita è cambiata per sempre. Mio fratello Emanuele, 30 anni, è rimasto coinvolto in un grave incidente stradale che gli ha causato la perdita della gamba sinistra. Emanuele vive a Corinaldo e lavora come pizzaiolo.