Chiara Ferragni ha un nuovo orologio | è total black e costa quasi 10mila euro

Chiara Ferragni ha recentemente mostrato un orologio di colore nero, appartenente alla collezione maschile di un noto marchio di gioielleria. Il modello ha un valore di circa 10.000 euro. L’orologio, di fattura elegante, si distingue per il colore total black e fa parte di una serie di accessori di lusso proposti dal marchio.

Chiara Ferragni ha un nuovo orologio prezioso: è total black, fa parte delle collezioni maschili di un noto marchio di gioielleria e vale quasi 10mila euro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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