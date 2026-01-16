Chiara Ferragni non sarà presente a Verissimo, come confermato da Dagospia, dopo il proscioglimento nel caso Pandoro Gate. Il Tribunale di Milano ha chiuso definitivamente il procedimento, decretando l'assenza di elementi per un'azione penale. La vicenda giudiziaria si conclude così con un esito favorevole per la influencer, che aveva affrontato un lungo iter legale senza dover affrontare un processo.

La tempesta giudiziaria che ha travolto Chiara Ferragni sembra essere finalmente giunta al termine. Lo scorso 14 gennaio, il Tribunale di Milano ha messo la parola fine al cosiddetto “Pandoro Gate”, stabilendo che non ci fossero nemmeno le basi per procedere con un processo penale. L’imprenditrice ha accolto la notizia con un sospiro di sollievo, descrivendo questi ultimi due anni come un vero e proprio incubo mediatico e legale. Nonostante la vittoria in tribunale, però, la sua strategia comunicativa sembra aver subìto una frenata improvvisa per quanto riguarda il ritorno sul piccolo schermo. Nelle ultime ore, il portale Dagospia ha lanciato un’indiscrezione che ha subito fatto il giro del web: la Ferragni era attesa negli studi di Verissimo. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Chiara Ferragni dà buca a Verissimo dopo il proscioglimento sul caso Pandoro Gate, lo rivela Dagospia

Leggi anche: “Sono fiduciosa”: le parole di Chiara Ferragni dopo le richieste della Procura sul caso Pandoro Gate

Leggi anche: “È finita così”. Chiara Ferragni, la sentenza dei giudici sul caso Pandoro gate

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

“Chiara Ferragni ospite a Verissimo, ma dà buca all’ultimo”: l’indiscrezione sul ritorno in tv dopo la sentenza - Secondo le ultime indiscrezioni, dopo essere stata prosciolta dalle accuse per il Pandoro Gate, Chiara Ferragni sarebbe dovuta andare a Verissimo come ... fanpage.it