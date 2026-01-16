Chiara Ferragni dà buca a Verissimo dopo il proscioglimento sul caso Pandoro Gate lo rivela Dagospia
Chiara Ferragni non sarà presente a Verissimo, come confermato da Dagospia, dopo il proscioglimento nel caso Pandoro Gate. Il Tribunale di Milano ha chiuso definitivamente il procedimento, decretando l'assenza di elementi per un'azione penale. La vicenda giudiziaria si conclude così con un esito favorevole per la influencer, che aveva affrontato un lungo iter legale senza dover affrontare un processo.
La tempesta giudiziaria che ha travolto Chiara Ferragni sembra essere finalmente giunta al termine. Lo scorso 14 gennaio, il Tribunale di Milano ha messo la parola fine al cosiddetto “Pandoro Gate”, stabilendo che non ci fossero nemmeno le basi per procedere con un processo penale. L’imprenditrice ha accolto la notizia con un sospiro di sollievo, descrivendo questi ultimi due anni come un vero e proprio incubo mediatico e legale. Nonostante la vittoria in tribunale, però, la sua strategia comunicativa sembra aver subìto una frenata improvvisa per quanto riguarda il ritorno sul piccolo schermo. Nelle ultime ore, il portale Dagospia ha lanciato un’indiscrezione che ha subito fatto il giro del web: la Ferragni era attesa negli studi di Verissimo. 🔗 Leggi su Cultweb.it
Leggi anche: “Sono fiduciosa”: le parole di Chiara Ferragni dopo le richieste della Procura sul caso Pandoro Gate
Leggi anche: “È finita così”. Chiara Ferragni, la sentenza dei giudici sul caso Pandoro gate
“Chiara Ferragni ospite a Verissimo, ma dà buca all’ultimo”: l’indiscrezione sul ritorno in tv dopo la sentenza - Secondo le ultime indiscrezioni, dopo essere stata prosciolta dalle accuse per il Pandoro Gate, Chiara Ferragni sarebbe dovuta andare a Verissimo come ... fanpage.it
Chiara Ferragni dà buca a Toffanin: il colpo basso era inaspettato, l’indiscrezione - Pare che, dopo essere stata prosciolta, l'imprenditrice digitale abbia deciso di dare forfait a Verissimo, cambiando le carte in tavola ... gossipetv.com
Chiara Ferragni e Silvia Toffanin, scoppia 'il caso': "In extremis". L'indiscrezione - Dapprima riservata, silenziosa, evitando interviste e diminuendo la presenza sui social. today.it
“Non c’erano presupposti per un processo penale. Oggi chiudo un capitolo, senza rabbia ma con consapevolezza” Le parole di Chiara Ferragni dopo il proscioglimento: https://fanpa.ge/OYHFP facebook
Sei cose che voglio dire su Chiara Ferragni e la fine del Pandorogate. selvaggialucarelli.substack.com/p/sei-cose-che… x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.