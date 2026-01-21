Il ritorno di Chiara Ferragni | l’influencer è il nuovo volto di Guess dopo il proscioglimento per il Pandoro-gate

Chiara Ferragni torna a essere il volto di Guess per la collezione primaveraestate 2026, dopo il proscioglimento nel caso Pandoro-gate. La collaborazione segna un nuovo capitolo nella sua carriera, confermando il suo ruolo nel mondo della moda e del marketing globale. La campagna riflette l’attenzione del brand verso un’immagine fresca e contemporanea, mantenendo un approccio sobrio e professionale.

Dopo il proscioglimento per il Pandoro-gate, Chiara Ferragni riparte da Guess: l’influencer, infatti, è il nuovo volto della campagna pubblicitaria globale per la primaveraestate 2026. Si tratta della prima importante collaborazione che vede protagonista l’imprenditrice digitale dopo la vicenda giudiziaria relativa alle campagne benefiche legate al pandoro “Pink Christmas” Balocco e alle uova Dolci Preziosi. “Una vestibilità iconica. Iniziamo questo nuovo capitolo con una grande novità: sono il nuovo volto di GUESS per la campagna Primavera ’26. Grazie a Paul Marciano e a tutto il team di GUESS per aver realizzato tutto questo e ai Morelli Brothers che ha girato questa fantastica campagna” ha scritto Chiara Ferragni in un post Instagram. 🔗 Leggi su Tpi.it

