Chiara Ferragni è pronta a pubblicare un libro che ripercorre gli ultimi due anni della sua vita, segnati da sfide come il divorzio e lo scandalo del Pandoro, conclusosi con l’assoluzione. Un progetto che mira a offrire una narrazione sincera e riflessiva di un periodo complesso, evidenziando il percorso di crescita e le esperienze vissute. Un’occasione per approfondire un capitolo importante della sua storia personale e professionale.

Chiara Ferragni potrebbe presto seguire le orme di Fedez, scrivendo un libro sugli ultimi due anni. Un periodo particolarmente difficile per l’influencer, segnato dal divorzio e dallo scandalo del Pandoro, terminato con l’assoluzione. Chiara Ferragni come Fedez: pronta per un libro. Intervistata da MF -Milano Finanz a, Chiara Ferragni ha svelato come sta affrontando questa nuova fase della sua vita, dopo l’assoluzione e la fine del Pandoro Gate. “Diciamo che sono stati due anni complessi sotto tanti punti di vista – ha rivelato – ed è bello adesso sentire che non ho più i limiti, anche nell’esprimermi, che ho avuto in questo tempo: questa è stata la cosa più bella”. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Chiara Ferragni come Fedez, pronta a scrivere un libro dopo lo scandalo e l’assoluzione

Chiara Ferragni: “Credo ancora nei social. Scrivere un libro? E’ un’idea”Chiara Ferragni ritiene che i social siano strumenti ancora validi e accessibili per tutti, consentendo a chiunque di creare un proprio percorso di successo partendo da zero.

Chiara Ferragni parla dopo il processo e stronca Fedez: parole al vetriolo, così lo demolisce con una fraseDopo un periodo di silenzio segnato da indagini e polemiche, Chiara Ferragni ha scelto di condividere il suo punto di vista.

