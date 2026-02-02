Belen Rodriguez ha raccontato a Che tempo che fa di aver vissuto momenti difficili a causa degli attacchi di panico. La showgirl ha spiegato come, in alcuni momenti, si sia sentita completamente

Belen Rodriguez affronta il tema degli attacchi di panico in Tv tornando sull’episodio di smarrimento durante un evento pubblico. Intervistata da Fabio Fazio, la showgirl ha raccontato la lotta contro una condizione che le ha fatto vivere degli “anni difficili”. Un aspetto della sua vita che aveva già raccontato subito dopo il clamore per l’aria “confusa” mostrata sul palco di Vanity Fair. L’intervista a Che tempo che fa In occasione della nuova stagione sul Nove del programma Only Fun, che la vedrà alla conduzione insieme al duo comico Panpers, Belen Rodriguez ha ripercorso i momenti salienti della sua carriera ospite dell’ultima puntata di Che tempo che fa. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Belen Rodriguez parla degli attacchi di panico a Che tempo che fa, "gli anni più difficili della mia vita"

Approfondimenti su Belen Rodriguez attacchi di panico

Belen Rodriguez si apre a

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Belen Rodriguez attacchi di panico

Argomenti discussi: Emma Marrone non vuole tornare con Stefano De Martino (anche se è l'ex che l'ha fatta più ridere); Belen Rodriguez via dalla tv per colpa di Maria De Filippi: cosa ha detto Fabrizio Corona; Only fun, riparte lo show condotto dai PanPers e Belen Rodriguez: un ritorno in salsa napoletana; Belén Rodríguez: Vengo da anni difficili. I video dopo attacchi di panico? Mai rivisti, mi sono sentita piccola.

Belén Rodríguez vuole tornare con Fabrizio Corona? Un amico svela un retroscena ineditoUn amico storico di Fabrizio Corona rivela un retroscena sorprendente: anni fa Belen Rodriguez avrebbe valutato un ritorno con lui, ma oggi un riavvicinamento appare quasi impossibile. rds.it

Belen trasloca ancora e punta su un nuovo attico di lusso nel cuore di MilanoLa nuova vita di Belen Rodriguez riparte da un elegante appartamento in un palazzo d’epoca di Brera, a pochi isolati dalla precedente abitazione. Dopo ... assodigitale.it

Belen Rodriguez, la rivelazione choc in diretta: “Io e Maria...”, pubblico sconvolto - facebook.com facebook

“Ogni volta che parlavo con Maria mi evolvevo”. - Belen Rodriguez a #CTCF x.com