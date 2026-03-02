In occasione della settimana dedicata alla sensibilizzazione sui disturbi alimentari, Lily Collins ha condiviso pubblicamente la propria esperienza, affermando che parlare dei suoi problemi alimentari è stata una delle esperienze più spaventose della sua vita, ma anche quella che le ha permesso di sentirsi meno sola. La sua testimonianza arriva in un momento in cui si cerca di aumentare la consapevolezza su questo tema.

In vista della settimana sulla sensibilizzazione sui disturbi alimentari, Lily Collins decide di aprirsi con i follower circa la propria esperienza In vista della settimana sulla sensibilizzazione sui disturbi alimentari, Lily Collins decide di aprirsi con i follower circa la propria esperienza. Lo aveva già fatto attraverso il film To the Bone, e ora spende qualche parola sulla questione. “In quanto persona che ha combattuto con un disturbo alimentare mi sono sempre battuta per una maggiore consapevolezza e la comprensione dei disturbi alimentari così che nessuno debba lottare in silenzio o nella vergogna” sono le sue parole. “La guarigione è diversa per ciascuno ed è un percorso in divenire”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Parlare dei miei disturbi alimentari è stata tra le esperienze più spaventose della mia vita, ma mi ha fatto sentire meno sola”: le parole di Lily Collins

Lily Collins torna a parla dei suoi disturbi alimentari: «Aprirmi sulla mia storia di disordini alimentari sono state tra le esperienze più spaventose eppure gratificanti della mia vita»L’attrice, figlia di Phil Collins e neo-mamma (di Tove Jane, nata via gestazione per altri proprio a gennaio 2025), aveva già trattato l’argomento...

“Mia madre alzava il volume della musica in macchina, mi faceva sentire le vibrazioni e mi traduceva le parole”: chi è Martina Romano, l’interprete che traduce le canzoni di Sanremo nella lingua dei segniMartina Romano, 32 anni, vercellese, sorda dall’età di due anni, dal 2020 interpreta in diretta le canzoni del Festival su RaiPlay in Lingua dei...

Contenuti e approfondimenti su Lily Collins.

Lily Collins e il peso invisibile della perfezione sul corpo femminile: quando i modelli estetici sono deviantiLily Collins torna a parlare dei suoi disturbi alimentari. E lo fa con quella grazia composta che da sempre la contraddistingue. tgcom24.mediaset.it

Lily Collins torna a parla dei suoi disturbi alimentari: «Aprirmi sulla mia storia di disordini alimentari sono state tra le esperienze più spaventose eppure gratificanti ...L'attrice di Emily in Paris, che presto sarà Audrey Hepburn al cinema, condivide con i suoi follower di Instagram un aspetto delicato della sua vita privata ... vanityfair.it