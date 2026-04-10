Nell'ultima puntata di "Only Fanta - Tutti Teorici" abbiamo parlato di quali giocatori sarebbero ad oggi più pronti per andare a giocare in una big di Serie A. Questa la nostra analisi, recupera l'episodio integrale sul nostro canale YouTube cliccando qui. . 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Chi è più pronto per giocare in una big?

Leggi anche: Inter, Diouf decisivo contro il Torino: “Pronto a giocare di più”

Sassuolo, Pinamonti si racconta: «L’Italia è un obiettivo. Giocare per una big? Solo così potrei riuscirci. Sul rapporto con Grosso posso dirvi questo»Mercato Milan, Goretzka diventa un obiettivo concreto a zero! Furlani prova l’affondo nonostante la concorrenza Sassuolo, Pinamonti si racconta:...

Nam rushed to find her when he learned that Hang had left.

Argomenti più discussi: Rsa Bergamo, codice rosso: il 75% del personale è pronto a lasciare; Come la data di nascita penalizza i giovani calciatori: cosa è il Relative Age Effect e perché rischia di affossare il talento; Chi sono i 15 Mini 650 pronti alla partenza sabato 11 aprile per l'iconica regata offshore Roma X Due - Saily; Terra rossa, il conto salato è servito: Alcaraz sotto pressione, Sinner pronto all’assalto. Chi paga per primo?.

Tutto lo sport di Massimiliano Gallo: Grazie al Tai Chi sono pronto per due ore di showMassimiliano Gallo è tornato a vestire i panni dell’avvocato più imprevedibile e umano del panorama narrativo contemporaneo, riportando sul palcoscenico tutta la mesta ironia e il disordine geniale di ... gazzetta.it

Dai defibrillatori ai reparti: a chi andranno e come verranno usati i 154 milioni per Asl e policlinici ift.tt/a6iIRQ7 x.com

L’Italia annuncia il prossimo ct: chi guiderà la Nazionale per le sfide con Lussemburgo e Grecia - facebook.com facebook