Inter Diouf decisivo contro il Torino | Pronto a giocare di più

L’Inter si gode la vittoria contro il Torino grazie a un gol decisivo di Andy Diouf. Il centrocampista francese ha dimostrato di essere pronto a giocare di più e si candida a una maglia da titolare. Diouf ha lasciato il segno in un momento importante della stagione, mettendo in difficoltà il tecnico Chivu con la sua prestazione.

L’Inter trova un nuovo protagonista nel momento cruciale della stagione. Andy Diouf firma il successo contro il Torino e lancia un messaggio chiaro a Cristian Chivu: il centrocampista francese è pronto per una maglia da titolare. Dopo il sigillo europeo contro il Borussia Dortmund, l’ex Lens si ripete in campionato, confermando una crescita atletica e tattica che lo candida a pedina inamovibile nelle rotazioni nerazzurre. “Mi sento in ottima forma e posso aumentare il mio minutaggio”, ha dichiarato il calciatore al termine della sfida di San Siro. Diouf ha poi voluto dedicare la rete decisiva al connazionale Marcus Thuram, autore del passaggio vincente: “Il gol è per lui, mi ha servito un assist splendido”.🔗 Leggi su Forzainter.eu

