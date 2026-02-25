Sassuolo Pinamonti si racconta | L’Italia è un obiettivo Giocare per una big? Solo così potrei riuscirci Sul rapporto con Grosso posso dirvi questo

Mercato Milan, Goretzka diventa un obiettivo concreto a zero! Furlani prova l’affondo nonostante la concorrenza Capello fa le carte alla Serie A: «Quanti punti servono per entrare in Champions. Così la situazione potrebbe farsi complicata per questa squadra!» Torino, il caos continua: cosa è successo nel confronto con Cairo! Tutti i retroscena che hanno agitato (ancora di più) le acque granata Infortunio Soulé: la verità sul problema fisico dell’attaccante della Roma. La rivelazione sulle sue condizioni e i tempi di recupero Marchisio fiducioso: «La Juve deve crederci, l’unico a ribaltare il Galatasaray può essere Yildiz! Osimhen in bianconero avrebbe fatto la differenza» Sneijder choc: «Prestianni Vinicius? Ho ricevuto 4.000 minacce di morte dall’Argentina, ecco perchè» Rinnovo McKennie, la Juve lo blinda e allontana l’ipotesi addio a zero: ci aveva provato anche una super rivale! Infortunio Zinchenko, stagione finita per il terzino dell’Ajax! Grave problema al ginocchio, dovrà operarsi. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

Leggi anche: Bologna Sassuolo, Grosso in conferenza stampa: «Pinamonti è rientrato in gruppo. Sul mercato qualcosa la faremo. Il nostro obiettivo? E’ assolutamente chiaro»

Braida: «Daniel Maldini alla Juventus? L’anno magico si può trovare anche così. Posso dirvi che questo ragazzo…»Braida ha commentato la possibile acquisizione di Daniel Maldini, sottolineando come anche in un anno speciale si possano trovare nuove opportunità.

CAGLIARI-SASSUOLO 1-2 | HIGHLIGHTS | Sassuolo Continue Unbeaten Run On The Road | Serie A 2025/26

Temi più discussi: Andrea Pinamonti esclusivo: Il mio gol più bello? Contro l'Atalanta e quello più importante...; Serie A, Udinese-Sassuolo 1-2: Laurienté e Pinamonti firmano la rimonta di Grosso; Pinamonti e Berardi lanciano il Sassuolo all'8° posto: 3-0 al Verona; Serie A: Berardi e Pinamonti trascinano il Sassuolo, Verona sempre più in crisi.

Sassuolo, Pinamonti: Spero di fare tanti gol. Felici del nono posto ma andiamo avantiIntervistato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, l'attaccante del Sassuolo Andrea Pinamonti ha parlato della sua stagione e se è. tuttomercatoweb.com

Pinamonti esclusivo: L'Italia? Più di migliorarmi non posso fareNuova vita da papà, 6 gol in campionato e l'obiettivo di arrivare a giocare in una big e in azzurro: il bomber del Sassuolo dice tutto ... corrieredellosport.it

I voti di Sassuolo-Verona al fanta: Laurienté più di Berardi e Pinamonti! Male Bowie, Thorstvedt… Chi avete schierato di loro https://shorturl.at/oMWsB - facebook.com facebook

Doppietta #Berardi e Pinamonti: 3-0 del #Sassuolo al #Verona x.com