peter thiel il tecno filosofo tra aziende e politica che ha lanciato zuckerberg e vance

Peter Thiel, imprenditore e investitore, ha accumulato ricchezze grazie a PayPal, azienda creata con Elon Musk. È noto anche per aver sostenuto figure come Zuckerberg e Vance. La sua attenzione si concentra sull’utilizzo dei dati come strumento di potere, cercando di sviluppare tecnologie che sfruttano questa risorsa. Thiel si distingue per il suo ruolo nel mondo della tecnologia e per le sue ambizioni nel settore dell’analisi dei dati.

Nel racconto tra l’artefatto e l’ingenuo che dei campioni della Silicon Valley si fa usualmente, si tende a distinguere due tipi di imprenditori. Da una parte, i fondatori visionari che, partendo dal mitico garage di papà dentista e madre insegnante, generano la startup del secolo e diventano miliardari. Dall’altra gli investitori, dotati di portafoglio gonfio, fiuto canino e denti aguzzi, che finanziano i progetti degli altri. Adattandosi al cliché, in assenza di eroi veri, Peter Thiel appartiene a entrambe le categorie, ed è questo che lo rende una figura particolare nel panorama tecnologico americano. La sua traiettoria parte dalla tecnologia applicata alla finanza e arriva alla sorveglianza, passando per il venture capital e la politica. 🔗 Leggi su Laverita.info

