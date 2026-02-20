Stati Uniti fa discutere l' accordo sulla tutela di prodotti Usa con nome italiano destinati alla vendita in Argentina

Negli Stati Uniti, l’accordo tra il governo americano e quello argentino ha sollevato polemiche. La causa è la protezione di alcuni prodotti statunitensi che portano nomi italiani e vengono venduti in Argentina. Le aziende americane vogliono evitare che i loro marchi vengano usati senza autorizzazione, mentre i produttori locali temono di perdere clienti. La disputa riguarda anche la differenza tra tradizione e protezione commerciale. La questione si sta approfondendo, con diversi commenti nel settore e sui social network.

Sta facendo discutere il recente accordo tra Stati Uniti e Argentina sulla tutela di prodotti made in USA con nome italiano destinati alla vendita nel paese del presidente Milei. È l’ultimo caso in ordine di tempo legato al fenomeno dell’italian sounding, una pratica di marketing che sfrutta l’assonanza di un prodotto con la nostra lingua e, a volte, anche l’uso del tricolore sulla confezione per far credere che provenga dallo stivale, quando invece è realizzato interamente oltreoceano. “L’accordo fra l’amministrazione stelle e strisce e quella sudamericana – commenta Livio Buffo, ceo di Cenacoli e creatore del portale madenotinitaly.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

