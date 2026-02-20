Stati Uniti fa discutere l' accordo sulla tutela di prodotti Usa con nome italiano destinati alla vendita in Argentina
Negli Stati Uniti, l’accordo tra il governo americano e quello argentino ha sollevato polemiche. La causa è la protezione di alcuni prodotti statunitensi che portano nomi italiani e vengono venduti in Argentina. Le aziende americane vogliono evitare che i loro marchi vengano usati senza autorizzazione, mentre i produttori locali temono di perdere clienti. La disputa riguarda anche la differenza tra tradizione e protezione commerciale. La questione si sta approfondendo, con diversi commenti nel settore e sui social network.
Sta facendo discutere il recente accordo tra Stati Uniti e Argentina sulla tutela di prodotti made in USA con nome italiano destinati alla vendita nel paese del presidente Milei. È l’ultimo caso in ordine di tempo legato al fenomeno dell’italian sounding, una pratica di marketing che sfrutta l’assonanza di un prodotto con la nostra lingua e, a volte, anche l’uso del tricolore sulla confezione per far credere che provenga dallo stivale, quando invece è realizzato interamente oltreoceano. “L’accordo fra l’amministrazione stelle e strisce e quella sudamericana – commenta Livio Buffo, ceo di Cenacoli e creatore del portale madenotinitaly.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Leggi anche: Argentina e Stati Uniti toglieranno i dazi reciproci su moltissimi prodotti
Leggi anche: Chiesto l’ “habeas corpus” per 2000 Beagle in Usa destinati alla sperimentazione: primo caso negli Stati UnitiVedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Cos’è il consiglio di pace e perché in Italia fa discutere; Tutti i fedeli di Trump (o quasi) al Board of Peace. E perché la presenza della Commissione UE fa discutere; Usa-Iran, colloqui a Ginevra: Fatti progressi, ancora molti dettagli da discutere - In Terris; I deputati europei si recano negli Stati Uniti per discutere delle sfide digitali, della difesa informatica e dell’integrità dell’informazione.
Cos’è il consiglio di pace e perché in Italia fa discutereL’organismo internazionale voluto e presieduto da Donald Trump ha tenuto a Washington il suo primo incontro. Il governo italiano ha deciso di partecipare da osservatore Leggi ... internazionale.it
Ancora Draghi e gli Stati Uniti d’EuropaDraghi propone il passaggio da confederazione a federazione: verso gli Stati Uniti d’Europa e un’Europa più centralizzata. trend-online.com
Negli Stati Uniti YouTube ha presentato un piano di abbonamenti che aggrega molti canali a pagamento, soprattutto di sport x.com
Gli Stati Uniti superano l’Italia nel medagliere: ora gli azzurri sono al 3º posto - facebook.com facebook