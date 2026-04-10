Giulia Honegger è una stilista e imprenditrice italiana, nota per aver collaborato con vari brand di moda e aver avviato alcune sue linee di abbigliamento. È incinta del terzo figlio del cantante, con cui ha una relazione da diversi anni. La notizia della gravidanza è stata condivisa sui social media, dove la coppia è seguita da un vasto pubblico. La futura mamma ha annunciato di essere al quarto mese di gravidanza.

Il mondo del gossip è stato travolto da una notizia che era nell’aria ormai da settimane: Fedez diventerà padre per la terza volta. La compagna, Giulia Honegger, stilista e imprenditrice, è incinta: la conferma della gravidanza, arrivata via Instagram attraverso una foto pubblicata dal rapper, ha acceso ancora di più la curiosità del pubblico su chi sia la donna che ha preso il posto di Chiara Ferragni nel cuore dell’artista milanese. Giulia Honegger: carriera e successo nel mondo della moda La dolce attesa: Fedez papà per la terza volta Quanto guadagna Giulia Honegger: il suo patrimonio Giulia Honegger: carriera e successo nel mondo della moda Giulia Honegger è una stilista e imprenditrice. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Chi è Giulia Honegger, stilista e imprenditrice incinta di Fedez: terzo figlio in arrivo per il cantante

Fedez spiazza gli amici a Pasqua: sposerà Giulia Honegger (già incinta del terzo figlio)All'anulare della giovane stilista spunta un anello di diamanti: "Quando è innamorato, il cantante non bada alle spese del cuore" Pasqua, la...

"Fedez rivela a Chiara Ferragni di aspettare un figlio da Giulia Honegger, la stilista incinta di una femminuccia" - RUMORGiulia Honegger incinta? Fedez potrebbe presto diventare papà per la terza volta Giulia Honegger incinta di Fedez? Diventano sempre più insistenti le...

Temi più discussi: Fedez e Giulia Honegger aspettano un figlio? E c'è già chi parla di nozze...; Fedez spiazza gli amici a Pasqua: sposerà Giulia Honegger (già incinta del terzo figlio); Fedez sposa Giulia Honegger? Una maglia a righe ha svelato il pancino; Fedez, nozze in vista con Giulia Honegger? Spunta una data.

Giulia Honegger è incinta, chi è la compagna di FedezFedez ha ufficializzato i rumor delle ultime settimane: diventerà papà per la terza volta. Dopo i due figli avuti con Chiara Ferragni, Leone (nato nel 2018) e Vittoria (nata nel 2021), il rapper ... adnkronos.com

Chi è Giulia Honegger, stilista e imprenditrice incinta di Fedez: terzo figlio in arrivo per il cantanteChi è Giulia Honegger, la stilista che aspetta un figlio da Fedez? Scopri la carriera, i successi dell'imprenditrice e i dettagli sul terzo figlio del cantante ... virgilio.it

Dopo settimane di indiscrezioni arriva la conferma. Fedez e la compagna Giulia Honegger aspettano un bambino. È stato il rapper con una storia pubblicata sul suo profilo Instagram a ufficializzare la notizia condividendo una foto della compagna al mare e in - facebook.com facebook

Giulia Honegger è incinta, Fedez sarà padre per la terza volta: la foto del pancione x.com