Durante le celebrazioni di Pasqua, il rapper ha condiviso una foto di coppia che ha sorpreso molti, annunciando il matrimonio con la compagna. La donna è già in attesa del terzo figlio, e la notizia ha catturato l’attenzione di amici e follower. La coppia ha scelto di comunicare il passo importante in modo semplice, attraverso un’immagine pubblicata sui social.

All'anulare della giovane stilista spunta un anello di diamanti: "Quando è innamorato, il cantante non bada alle spese del cuore" Pasqua, la tradizionale foto di coppia, e un dettaglio che, secondo molti, vale più di un comunicato. Nelle scorse ore Fedez ha pubblicato alcuni scatti di Giulia Honegger in cui la compagna non fa nulla per nascondere il pancino: un gesto letto come la conferma delle voci che da settimane circolano sulla gravidanza. Insomma, il rapper sarebbe in attesa del terzo figlio, dopo Leone e Vittoria, nati dalla relazione con Chiara Ferragni. Per Honegger, invece, sarebbe la prima maternità. Ma la giornata festiva avrebbe portato con sé, a sorpresa, anche un altro tema: il matrimonio. 🔗 Leggi su Today.it

Ma Fedez aspetta oppure no il terzo figlio? La fidanzata Giulia Honegger è incinta? Ecco la sua rispostaFedez rompe il silenzio sui gossip che parlano di un terzo figlio in arrivo con la fidanzata Giulia Honegger.

È stato svelato il sesso del figlio di Fedez e Giulia Honegger? Ecco gli indizi...Un semplice "mi piace" su Instagram ha scatenato una vera e propria tempesta di gossip intorno alla coppia formata da Fedez e Giulia Honegger.

Temi più discussi: Fedez spiazza gli amici a Pasqua: sposerà Giulia Honegger (già incinta del terzo figlio); Fedez mostra su Instagram il pancino di Giulia Honegger: A breve l’annuncio; Fedez e Giulia Honegger presto genitori: la foto di Pasqua non lascia spazio a dubbi!; Da Nek a Fedez e tanti altri: il ponte pasquale dei vip è in Versilia. Spiagge prese d’assalto.

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