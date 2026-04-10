Cosa: L’ultimo imperdibile concerto della stagione dal titolo Che Stile!, a chiusura della nona edizione della rinomata rassegna Jazz in the Theatre. Dove e Quando: Presso lo storico Teatro Ivelise, situato in Via Capo d’Africa 812 al Colosseo (Roma), domenica 19 aprile alle ore 20:00. Perché: Per vivere un emozionante viaggio musicale attraverso i grandi classici dello swing, esplorando il concetto di stile con eleganza e brillante ironia. La vibrante scena culturale romana si prepara a salutare una delle manifestazioni musicali più apprezzate e seguite dagli appassionati del genere. Domenica 19 aprile, le luci del palcoscenico dello storico Teatro Ivelise, situato nel suggestivo scenario a due passi dal Colosseo, si accenderanno per l’ultima, attesissima serata di questa ricca stagione artistica. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Che Stile! chiude la nona edizione di Jazz in the Theatre

“Teatro Forum”: al Liceo Artistico “Sabatini-Menna” la nona edizione della rassegna che valorizza il teatro come spazio di riflessioneGiunge alla nona edizione la rassegna “Teatro Forum”, ciclo di incontri e conversazioni dedicati al teatro, promosso dal Liceo Artistico...

Jazz in the Theatre: a Roma tornano le voci delle “Sisters”Cosa: Sisters, un concerto dedicato ai grandi duetti vocali della storia del jazz.

Argomenti più discussi: Addio a Max&Co, chiude il negozio in centro: Finisce un’era di stile e sorrisi; Australian Open 2026: Lewis Clareburt 1:45.57 Nei 200 Stile Libero, Record Neozelandese; Zendaya in total look The Row all'aeroporto ingrana la marcia dello stile; Paolantoni dice addio a un mito: la scelta che spiazza tutti.

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