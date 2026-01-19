Teatro Forum | al Liceo Artistico Sabatini-Menna la nona edizione della rassegna che valorizza il teatro come spazio di riflessione

Al Liceo Artistico “Sabatini-Menna” di Salerno si svolge la nona edizione di “Teatro Forum”, una rassegna che propone incontri e approfondimenti sul ruolo del teatro come spazio di riflessione culturale e sociale. L’iniziativa mira a valorizzare il teatro come strumento di dialogo e analisi, offrendo agli studenti e alla comunità occasioni di confronto e crescita.

Giunge alla nona edizione la rassegna "Teatro Forum", ciclo di incontri e conversazioni dedicati al teatro, promosso dal Liceo Artistico "Sabatini-Menna" di Salerno. L'iniziativa, ormai appuntamento stabile del panorama culturale cittadino, è organizzata dalla Dirigente Scolastica, Prof.ssa.

