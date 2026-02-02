Questa domenica sera il Teatro Ivelise a Roma si anima con il concerto “Sisters”. Sul palco, le voci delle sorelle, che interpretano alcuni dei più celebri duetti vocali del jazz. Lo spettacolo inizia alle 19:00 e promette di riportare in scena un pezzo di storia musicale, portando il pubblico a scoprire o riscoprire le grandi voci che hanno fatto la storia del genere.

Cosa: Sisters, un concerto dedicato ai grandi duetti vocali della storia del jazz.. Dove e Quando: Teatro Ivelise, domenica 8 febbraio 2026, ore 19:00.. Perché: Un incontro tra due voci d’eccezione, Valeria Rinaldi e Stefania Patanè, accompagnate dal pianoforte di Ettore Carucci.. Il sipario del Teatro Ivelise si apre nuovamente sulla grande musica d’autore con un appuntamento che promette di incantare il pubblico romano. All’interno della raffinata cornice della rassegna Jazz in the Theatre, giunta con successo alla sua nona edizione, approda il progetto Sisters. Non si tratta di un semplice concerto, ma di una celebrazione dell’arte del duetto vocale, una forma espressiva che ha radici profonde nella tradizione afroamericana e che trova in questa serata una declinazione contemporanea, ironica e profondamente umana. 🔗 Leggi su Ezrome.it

Jazz in the Theatre: a Roma tornano le voci delle "Sisters"

