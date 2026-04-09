Monza Open | Bellucci-Travaglia e Landaluce-Gaston per un posto in semifinale Eliminato Cecchinato

Da gazzetta.it 9 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel torneo Challenger 125 di Monza, sette delle otto teste di serie sono passate ai quarti di finale, confermando le previsioni della vigilia. Tra i match più attesi, Bellucci-Travaglia e Landaluce-Gaston si sfideranno per un posto in semifinale. È stato eliminato invece il giocatore che aveva raggiunto i quarti di finale, mentre gli incontri rimanenti promettono spettacolo di alto livello.

Sarà un venerdì stellare, anche se forse non avrebbe guastato un tocco di azzurro in più, al Challenger di Monza. Il torneo di categoria 125, alla sua seconda edizione, potrà infatti vantare un parterre di quarti di finale di tutto rispetto, con ben sette teste di serie su otto. Un risultato tutt'altro che da sottovalutare, e che ben rende l'idea del livello che si sta avendo in settimana nella città lombarda. Anche perché l'unico giocatore compreso tra i migliori otto eliminato prematuramente, il n.5 del tabellone Vilius Gaubas, è caduto per mano di un azzurro, Stefano Travaglia. Che, sotto la guida di Gipo Arbino, affronterà ai quarti il favorito del pubblico, terza testa di serie e n. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Monza Open: Bellucci-Travaglia e Landaluce-Gaston per un posto in semifinale. Eliminato Cecchinato

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