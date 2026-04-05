Il torneo Challenger di Monza prenderà il via domani al Villa Reale Tennis Club, con un nuovo livello di competizione che porta la categoria a 125. Tra i partecipanti italiani, Bellucci si distingue come il giocatore più in vista, pronto a sfidare avversari provenienti da diversi paesi. La manifestazione si svolge su campi in terra battuta e coinvolge numerosi atleti in cerca di punti importanti per il ranking.

Il passo, per il Challenger di Monza, è stato breve. Il torneo è stato istituito soltanto lo scorso anno, di categoria 100 (i punti in classifica che va a guadagnare il vincitore). E già da quest'anno potrà fregiarsi dello status di Challenger 125. Una promozione non banale per un torneo soltanto alla seconda edizione, che si disputerà sulla terra rossa del Villa Reale Tennis Club di Monza. E che, oltre ad una grande attesa in città, tra pubblicità e prodotti a tema per le vie del centro, potrà fregiarsi anche di un'entry list di ottimo livello. La prima testa di serie, in una settimana tra l'altro importante per il tennis mondiale essendo quella del Masters 1000 di Montecarlo, sarà il n. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Challenger di Monza: Bellucci guida la pattuglia degli italiani

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