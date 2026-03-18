Belforte del Chienti si prepara ad ospitare il 24esimo Campionato italiano a squadre di società di tiro con l’arco, evento che si svolgerà nel fine settimana al campo sportivo comunale. Sono attese circa 300 presenze e la partecipazione di 32 squadre provenienti da tutta Italia. La manifestazione rappresenta una delle tappe più importanti a livello nazionale per questa disciplina.

Belforte del Chienti si prepara ad accogliere uno dei principali appuntamenti nazionali del tiro con l’arco: sabato e domenica ospiterà il 24esimo Campionato italiano a squadre di società, che porterà al campo sportivo comunale i migliori team d’Italia. A organizzare l’evento saranno gli Arcieri del Medio Chienti, realtà sportiva storica e radicata nel territorio, con il patrocinio del Comune e dell’unione montana Monti Azzurri. Attese quasi 300 presenze tra atleti, tecnici e accompagnatori provenienti da tutta la penisola. Saranno 32 le squadre in competizione, 16 maschili e 16 femminili, ciascuna composta da tre arcieri appartenenti alle diverse divisioni della disciplina - ricurvo, compound e arco nudo - che tireranno su bersagli posti a 25 metri. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Campionati italiani. Belforte capitale del tiro con l’arco. Attese 300 presenze e 32 squadre

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