Sviluppo sostenibile | ambiente turismo e sicurezza nel cuore della riforma

Nel comune di Cervia, la lista civica che sostiene Enea Puntiroli ha presentato un piano per migliorare il paese. La priorità è aumentare la sicurezza, rilanciare il turismo e sostenere le famiglie. La proposta cerca di rispondere alle esigenze più pressing della comunità.

Nel comune di Cervia, la lista civica, nata per sostenere la candidatura a sindaco di Enea Puntiroli, ha delineato un piano d’azione con priorità chiave: sicurezza, turismo e famiglia. L’approccio, presentato come una nuova forma di governance civile, punta a far crescere la città non soltanto attraverso lo sviluppo economico, ma anche con un impegno diretto verso i cittadini, i quali saranno coinvolti direttamente nella definizione delle soluzioni. Le tre aree di intervento – presenza sul territorio, prevenzione e tutela del decoro urbano – costituiscono il nucleo della strategia per la sicurezza, mentre il turismo è visto come strumento per rilanciare l’economia locale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sviluppo sostenibile: ambiente, turismo e sicurezza nel cuore della riforma Approfondimenti su Cervia Più Sicurezza Ambiente, Confeuro aderisce all’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile Confeuro ha aderito all’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS), impegnandosi a promuovere pratiche agricole sostenibili e a supportare gli obiettivi dell’Agenda 2030. Siracusa: il turismo cresce, ma servono strategie per trasformare l’affluenza in sviluppo sostenibile Siracusa registra un lieve aumento di visitatori nel 2025. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Cervia Più Sicurezza Argomenti discussi: Turismo sostenibile: viaggiare nel segno della responsabilità; Approvato il Piano per lo sviluppo sostenibile; Approvato il Piano per lo sviluppo sostenibile; Grandi opere, welfare, equità fiscale, turismo e ambiente: il futuro di Riccione costruito con i cittadini. San Gimignano al Forum Internazionale del TurismoSAN GIMIGNANOO. Il Comune di San Gimignano ha partecipato con il sindaco Andrea Marrucci al Terzo Forum Internazionale del Turismo che si è svolto : firmato il Protocollo per lo sviluppo del turismo s ... ilcittadinoonline.it Turismo selvatico, il GAL lancia un corso di formazione sulle foresteOtto appuntamenti gratuiti tra maggio e ottobre per valorizzare le risorse forestali e lo sviluppo sostenibile nelle Valli di Lanzo ... giornalelavoce.it Monza, Villa Reale – Giovedì 12 febbraio, ore 10:30 Un appuntamento che porta il dibattito sullo sviluppo sostenibile direttamente nei territori e valorizza il confronto tra istituzioni, imprese, società civile e mondo della ricerca. Alla Villa Reale di Monza prend - facebook.com facebook Approvato il Piano per lo sviluppo sostenibile bum.comunesbt.it/2026/01/29/app… #SviluppoSostenibile #Turismo Iscriviti al canale Telegram per ricevere gli aggiornamenti in tempo reale: t.me/comunesbt x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.