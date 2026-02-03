Sviluppo sostenibile | ambiente turismo e sicurezza nel cuore della riforma

Nel comune di Cervia, la lista civica che sostiene Enea Puntiroli ha presentato un piano per migliorare il paese. La priorità è aumentare la sicurezza, rilanciare il turismo e sostenere le famiglie. La proposta cerca di rispondere alle esigenze più pressing della comunità.

Nel comune di Cervia, la lista civica, nata per sostenere la candidatura a sindaco di Enea Puntiroli, ha delineato un piano d’azione con priorità chiave: sicurezza, turismo e famiglia. L’approccio, presentato come una nuova forma di governance civile, punta a far crescere la città non soltanto attraverso lo sviluppo economico, ma anche con un impegno diretto verso i cittadini, i quali saranno coinvolti direttamente nella definizione delle soluzioni. Le tre aree di intervento – presenza sul territorio, prevenzione e tutela del decoro urbano – costituiscono il nucleo della strategia per la sicurezza, mentre il turismo è visto come strumento per rilanciare l’economia locale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

