C’era l’amore a Sarajevo | l’altra faccia del conflitto a 30 anni dalla fine dell’assedio

A trent’anni dalla fine dell’assedio di Sarajevo, molti ricordano i momenti di tensione e violenza vissuti durante il conflitto che durò quasi quattro anni. Tra le testimonianze emergono anche quelle di persone che parlano di un legame particolare con la città, descrivendo come l’amore per Sarajevo abbia lasciato un’impronta profonda. Sono stati raccolti ricordi e riflessioni di chi ha vissuto quegli anni.

“Ci siamo ridotti a rimpiangere la guerra”: a 30 anni dalla fine dell’assedio di Sarajevo, si fa largo una prospettiva insolita sui quasi quattro anni di conflitto che interessarono la capitale bosniaca tra il 5 aprile 1992 e il 29 febbraio 1996. Lì, dove dominavano la morte e la devastazione, c’era spazio anche per vivaci pulsioni di vita: nasce così “C’era l’amore a Sarajevo”, ultimo lavoro letterario del giornalista bergamasco Gigi Riva, editorialista di Domani e inviato di guerra per Il Giorno nei Balcani negli anni Novanta, già autore di diversi libri di storie e aneddoti provenienti dall’ex Jugoslavia. Un titolo che si ispira a “C’era... 🔗 Leggi su Bergamonews.it Articoli correlati All'Ariston arriva "Dom", il film sui 30 anni dalla fine dell'assedio di SarajevoIn tour dal 1° marzo nelle principali città italiane, arriva al Cinema Ariston di Trieste, venerdì 6 marzo alle 20. Fuga per amore a lieto fine. La ragazzina di 16 anni era andata dal fidanzatinoUn grande amore e niente più! Il motivo che ha indotto una sedicenne di Abbadia San Salvatore a lasciare la sua casa per trascorrere parecchie ore... Tutti gli aggiornamenti su C'era l'amore a Sarajevo l'altra faccia... Temi più discussi: C’era l’amore a Sarajevo; C’era l’amore a Sarajevo: l’altra faccia del conflitto a 30 anni dalla fine dell’assedio; C’era l’amore a Sarajevo - Biblioteca Centro Culturale Nembro - eventi; Gigi Riva e i Balcani: Quella strana nostalgia dei sentimenti in guerra. C’era l’amore a Sarajevo: l’altra faccia del conflitto a 30 anni dalla fine dell’assedioL'ultimo romanzo del giornalista bergamasco Gigi Riva, inviato di guerra nei Balcani negli anni Novanta, fa emergere un sentimento atipico: il rimpianto di quei 1.425 giorni ... bergamonews.it C’era l’amore a SarajevoIngresso libero fino ad esaurimento dei posti. A trent’anni dall’assedio di Sarajevo, Gigi Riva – tra i più autorevoli giornalisti italiani nel racconto delle vicende della ex Jugoslavia – torna su qu ... ecodibergamo.it "I cecchini del weekend. L'inchiesta sui safari umani a Sarajevo" di Ezio Gavazzeni Durante l’assedio di Sarajevo (1992-96) ricchi stranieri provenienti da tutti i Paesi occidentali, tra questi molti italiani, hanno pagato somme ingenti per affiancare i cecchini dell’ - facebook.com facebook «Questi cacciatori, professionisti e imprenditori, sparavano alle persone per adrenalina, accomunati dalla passione per le armi. Siamo passati dalla banalità del male all’indifferenza del male.» Ezio Gavazzeni sulla vicenda dei “safari umani” a Sarajevo. #Pres x.com