Centrodestra prove di unità a Scafati | nasce il gruppo di Fratelli d’Italia
Nel consiglio comunale di Scafati si rafforza la presenza di Fratelli d’Italia, con la formazione di un nuovo gruppo all’interno dell’assemblea. La nascita di questa compagine rappresenta un passo importante per il partito nel territorio, segnando una maggiore organizzazione e rappresentanza politica. La decisione di consolidare la presenza nel consiglio si inserisce in un processo di crescita del partito a livello locale.
Si consolida e si rinnova la presenza di Fratelli d’Italia all’interno del consiglio comunale di Scafati. A seguito delle recenti adesioni dei consiglieri comunali Giuseppe Vollaro e Maria Berritto, il partito ufficializza la costituzione di un nuovo gruppo consiliare, che vedrà la Berritto nel. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Comune di Scafati, Vollaro aderisce al gruppo di Fratelli d'ItaliaIl consigliere comunale di Scafati Giuseppe Vollaro ufficializza la propria adesione al gruppo Fratelli d’Italia “Accolgo con soddisfazione...
Leggi anche: Centrodestra, prove di compattezza. Da FdI a Forza Italia, fino alla Lega: "In città c’è malumore, serve unità"
Temi più discussi: Centrodestra, prove di unità a Scafati: nasce il gruppo di Fratelli d’Italia; Il centrodestra. Ciccioli isolato. Scoppia la pace; Centrodestra, Bicchielli: Unità fino in fondo, Campania banco di prova decisivo; Aiello si candida sindaco a Bologna (ma è un pesce d'aprile con frecciatina).
Centrodestra, FdI richiama all’unità: la Rocca nel mirinoPer Fratelli d’Italia, politicamente parlando, è più importante conquistare la Rocca dei Rettori che Palazzo Mosti. E questo in base ad un sillogismo secondo cui, tolta ... ilmattino.it
Elezioni, ultime trattative per il Centrodestra semi-unito: in giornata si chiuderanno i giochi?Stamattina previsto un vertice palermitano per cercare di ricucire lo strappo con Fratelli d’Italia: poi si inizierà la campagna elettorale, a 47 giorni dal voto ... grandangoloagrigento.it
Martedì la maggioranza di centrodestra voterà in aula alla Camera per sollevare conflitto di attribuzione nei confronti dei pm di Roma sull’indagine che riguarda l’ex capo di gabinetto di Nordio, Giusi Bartolozzi, sulla vicenda Almasri x.com
Credo che il centrodestra debba avere più coraggio e confrontarsi con i giovani. Perché sono cittadini che meritano di essere ascoltati, che hanno esigenze legittime, problemi che interessano tutta la società. Invece abbiamo impedito perfino ai fuori sede di vo - facebook.com facebook