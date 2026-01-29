Il centrodestra si stringe attorno alla volontà di presentarsi compatto alle prossime elezioni comunali. Da FdI a Forza Italia e alla Lega, i leader cercano di superare le divisioni e di mostrare un fronte unito. In città il malumore cresce e la candidatura di chi guiderà la città diventa sempre più centrale nel dibattito politico. Intanto, i partiti sono già al lavoro, anche se ancora senza decisioni ufficiali. La corsa è appena iniziata.

Il centrodestra, per ora, sta alla finestra. E osserva. Sotto le Torri in tanti hanno già alzato la mano nella lunga corsa che porterà alle (attesissime) Comunali del prossimo anno. C’è il sindaco Matteo Lepore, che per primo ha annunciato la volontà di correre per il bis. C’è Alberto Forchielli, l’imprenditore che ha subito messo le cose in chiaro. Ci sono l’ex grillino Giovanni Favia e il presidente di Confabitare Alberto Zanni, che vogliono dare un contributo. Ci sono i Verdi, esuli della maggioranza, a prescindere dalle correnti interne. Ma, nella partita di una Bologna forse contendibile o forse no, la palla è soprattutto sui piedi del centrodestra. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Centrodestra, prove di compattezza. Da FdI a Forza Italia, fino alla Lega: "In città c'è malumore, serve unità"

Le ultime rilevazioni sulle intenzioni di voto delineano un quadro politico in evoluzione, con il Partito Democratico di Elly Schlein in crescita e la Lega stabile.

