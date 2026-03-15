Il centro sportivo Biavati rischia di chiudere definitivamente se non verranno ripristinate le condizioni di sicurezza entro domani. La riapertura è strettamente legata al rispetto delle norme di sicurezza, senza alternative o proroghe. La situazione è critica e dipende esclusivamente dall’adeguamento delle strutture. La chiusura potrebbe diventare definitiva se non verranno rispettate le scadenze previste.

La riapertura del centro sportivo Biavati è condizionata esclusivamente al ripristino totale delle condizioni di sicurezza. L’assessore allo sport Roberta Li Calzi ha chiarito che l’impianto resterà chiuso finché non verranno eliminate le criticità emerse dopo i ripetuti blackout. L’US Corticella, società concessionaria, organizzerà un flash mob alle 17.30 per sollecitare una soluzione rapida. Domani scade il termine legale assegnato alla gestione privata per sistemare gli impianti elettrici e strutturali. Il limite temporale e la responsabilità della gestione. Domani arriva la scadenza definitiva per l’adempimento degli obblighi di sicurezza imposti dalla legge. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Biavati: scadenza domani, rischio chiusura totale

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