Centri massaggi a luci rosse in riva al lago | sequestrati altri due locali a Desenzano del Garda

Desenzano del Garda (Brescia) - Sfruttamento della prostituzione dietro la facciata di centri massaggi: la Polizia di Stato e la Guardia di Finanza hanno sequestrato a Desenzano del Garda, in provincia di Brescia, due attività ritenute riconducibili alla stessa donna di nazionalità cinese, già indagata nei mesi scorsi per gli stessi reati e per indebita percezione del reddito di cittadinanza. Un'indagine in corso Il provvedimento rappresenta un nuovo capitolo di un'indagine che aveva già portato al sequestro di tre centri massaggi, al rinvenimento di 11mila euro in contanti e all'individuazione di cinque lavoratrici in nero, quattro delle quali irregolari sul territorio nazionale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

