Centro benessere a luci rosse | massaggi con happy ending hot

Le forze dell'ordine hanno scoperto un centro benessere nel capoluogo dove vengono offerti massaggi con finali hot. Le indagini hanno portato alla luce questa attività, che si svolge in modo illecito all’interno di una struttura dedicata al relax. La scoperta è stata fatta durante un controllo di routine, portando alla luce un’attività che va oltre i servizi tradizionali di benessere.

Massaggi terapeutici con finali hot. E' quanto scoperto dalle fiamme gialle del gruppo di Caserta presso un centro benessere del capoluogo.I finanzieri hanno sorpreso una operatrice in compagnia di un cliente a cui aveva offerto prestazioni sessuali oltre il classico massaggio terapeutico.La. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Centri massaggi a luci rosse in riva al lago: sequestrati altri due locali a Desenzano del GardaDesenzano del Garda (Brescia) - Sfruttamento della prostituzione dietro la facciata di centri massaggi: la Polizia di Stato e la Guardia di Finanza...

Centro massaggi hot: arrestato il titolare. Le accuse sono pesantiUn titolare di un centro massaggi aveva lanciato una promozione speciale, attirando numerose clienti.

Centri massaggi a luci rosse in riva al lago: sequestrati altri due locali a Desenzano del GardaSfruttamento della prostituzione dietro le vetrine: blitz di polizia e finanza che hanno denunciato una donna cinese già indagata nei mesi scorsi per gli stessi reati e per indebita percezione del red ... ilgiorno.it

Massaggi a luci rosse nel centro benessere cinese: blitz dei carabinieri, scatta il sequestroBREDA DI PIAVE (TREVISO) – Massaggi a luci rosse: sequestrato centro benessere a Breda di Piave. I carabinieri di Treviso hanno dato esecuzione nelle scorse ore a un decreto di sequestro preventivo ... ilgazzettino.it

