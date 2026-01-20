Il rendimento dei bond giapponesi a 40 anni ha superato per la prima volta il 4 per cento, raggiungendo un livello mai registrato dall’introduzione nel 2007. Questa soglia rappresenta il massimo per qualsiasi scadenza del debito sovrano giapponese negli ultimi trent’anni, riflettendo cambiamenti nelle condizioni di mercato e nel panorama economico del paese.

Il rendimento dei titoli di Stato giapponesi a 40 anni ha superato il 4 per cento, un livello mai raggiunto dalla loro introduzione nel 2007 e il più alto per qualsiasi scadenza del debito sovrano negli ultimi trent’anni. L’aumento riflette un sell-off dei bond innescato dalle elezioni anticipate annunciate dalla premier Sanae Takaichi, fissate per l’8 febbraio, e dai suoi piani di stimolo fiscale. Takaichi ha chiesto un mandato per un «cambiamento di politica di ampia portata», che include una spesa pubblica da 135 miliardi di dollari e la sospensione per due anni dell’ Iva dell’8 per cento sui prodotti alimentari. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Il rendimento dei bond giapponesi a 40 anni supera il 4 per cento per la prima volta

Leggi anche: A Copenaghen i socialdemocratici per la prima volta in quasi cento anni

Leggi anche: Avatar 3 supera il record di runtime della saga di james cameron per la prima volta in 16 anni

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Bond, 20 titoli corporate retail e 15 Etf a scadenza per provare a battere il Btp. Ma attenzione alle tasse; Dai bond all'oro. L'evoluzione dei rendimenti in 35 anni; Bond Usa: tassi ai minimi per investment grade e high yield, ma al top sui distressed credit; Btp, 360 miliardi di buone ragioni per investire in titoli di Stato nel 2026: Valore, Italia e Più, su quali puntare.

Bond, Treasury Usa fino al 5%: ma c’è da fidarsi in portafoglio? - Con il fondo Us Dollar Bond Schroders realizza una performance annua del 5,9%. Per quanto riguarda le scadenze, la Us head of fixed income Lisa Hornby privilegia oggi, lungo la curva dei rendimenti, ... milanofinanza.it

Spunti di Investimento per il 2026: bond e valute - Un nuovo anno inizia e operatori di mercato, clienti e investitori sono alla ricerca di idee di investimento; cercano di predire cosa potrà succedere nei prossimi dodici mesi su borse, tassi, valute ... panorama.it

Il rendimento del Treasury USA a 10 anni tocca il 4,24%, il livello più alto da agosto. Segnale di pressioni al rialzo sui tassi a lungo termine — riflette aspettative di inflazione, rischio fiscale o rallentamento della domanda per i bond USA. Da monitora - facebook.com facebook