Cento anni alla scoperta del Polo Nord | a Vasto l' incontro con la documentarista artica e antartica Paola Catapano

Il 26 gennaio a Vasto, presso la Pinacoteca di Palazzo d’Avalos, si terrà un incontro con la documentarista Paola Catapano, esperta di esplorazioni artiche e antartiche. L'evento, intitolato “Avventure ai confini della scienza: Cento anni dalla scoperta del Polo Nord”, approfondisce le scoperte e le sfide delle esplorazioni polari, offrendo un’occasione per conoscere da vicino le storie e le ricerche legate ai poli. L’appuntamento

“Avventure ai confini della scienza, Cento anni dalla scoperta del Polo Nord” nella Pinacoteca di Palazzo d’Avalos a Vasto che il prossimo 26 gennaio, alle ore 10:30, ospiterà l’incontro con la documentarista artica e antartica Paola Catapano, divulgatrice scientifica al Cern di Ginevr.🔗 Leggi su Chietitoday.it

L’Italia e la strategia artica: a breve una «missione economica» al Polo Nord. Quali grandi aziende investono nell’area e quali potrebbero farloL’Italia si prepara a una missione economica al Polo Nord, puntando a esplorare opportunità di investimento nell’area artica.

Porti di Ortona e Vasto, incontro alla capitaneria: infrastrutture e sviluppo al centro del confrontoQuesta mattina, presso la capitaneria di porto di Ortona, si è tenuto un incontro istituzionale tra l’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Centrale e gli operatori marittimi e portuali.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: La zanzara della metro di Londra non è originaria della metro di Londra; La mitica Route 66 compie cento anni; I protagonisti dell’inverno secondo Travellyze; SI parla di Donne & Sport.

Alla scoperta del mondo di Clè, nasce il nuovo centro Polispecialistico per bambini, adolescenti, adultiNasce così una realtà che unisce competenze professionali, accoglienza e attenzione al benessere psicofisico ed emotivo-sociale delle persone da zero a cento anni ... msn.com

ALLA SCOPERTA. DELLA VALLE. DEI CENTO CASTELLILa chiamano ‘la Valle dei Cento Castelli’, infatti la Valle d’Aosta vanta tanti manieri in un’area di poco più di 3mila kmq. Perché? Nel Medioevo la valle era un passaggio obbligato fra Francia, ... quotidiano.net

L’Apocalisse del Febbraio 1933: cento anni fa il Ciclone-gemello di Harry e la Grande Mareggiata Jonica che segnò la storia di Calabria e Sicilia | DOCUMENTI e TESTIMONIANZE facebook