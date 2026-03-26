Safari umani a Sarajevo cacciatore piemontese | Se ho sparato a qualcuno? Certo oggi ho gli incubi

Un cacciatore piemontese di 60 anni è coinvolto in un'inchiesta della Procura di Milano relativa a presunti

Un cacciatore piemontese di 60 anni, il cui nome è spuntato nell'inchiesta della Procura di Milano sui presunti "safari umani", racconta di essere stato in ex Jugoslavia per uccidere, anche se non proprio a Sarajevo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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