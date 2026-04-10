CdS – Mercato c’è anche la Lazio su Subiabre

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, si parla di un nuovo giocatore che potrebbe essere accostato alla Lazio. La notizia riguarda un profilo ancora non ufficializzato, ma che sta attirando l'attenzione nel mercato attuale. Non ci sono ancora dettagli sui termini dell'eventuale trasferimento o sul nome del calciatore coinvolto. La società biancoceleste potrebbe valutare questa possibilità nelle prossime settimane.

2026-04-10 08:40:00 Fa notizia quanto riportato poco fa dal CdS: Un nuovo profilo accostato alla Lazio. In Argentina sono sicuri: il club biancoceleste, oltre al difensore centrale Lautaro Rivero, è interessato anche a un altro calciatore del River Plate. Si tratta di Ian Subiabre, esterno d’attacco classe 2007. Sa giocare su entrambe le fasce. Finora ha disputato 12 partite nel Torneo d’Apertura, di cui la metà da titolare (un gol e 2 assist). La sua cessione a giugno sembra inevitabile, i Millonarios in estate rivoluzioneranno la rosa e potrebbero perdere i giovani più importanti. Su Subiabre avrebbero messo gli occhi diverse top squadre europee come Chelsea, Tottenham e Atletico Madrid. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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