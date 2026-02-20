CdS – la lista di mercato dell’Inter per giugno

2026-02-20 08:59:00 Arrivano conferme dal Corriere dello Sport: L'Inter continua a pensare a Guglielmo Vicario. Il portiere del Tottenham è un pallino dei nerazzurri e, già nei mesi scorsi, ha ribadito la propria disponibilità per un ritorno in Italia. I contatti quindi sono già partiti, ma servirà del tempo per impostare eventualmente una trattativa tra le due società. L'Inter è infatti pronta a muoversi solo a determinate condizioni, senza esporsi per un investimento economico troppo impegnativo. Il nodo resta quindi la valutazione fissata dagli Spurs: parliamo di circa 25-30 milioni di euro per far partire l'estremo difensore nella prossima sessione di mercato.