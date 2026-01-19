CdS – un altro indizio di mercato per la Roma

Il mercato della Roma si arricchisce di un nuovo elemento, come evidenziato dall’ultima notizia. Secondo quanto riportato dal Corriere, Joshua Zirkzee non sarà disponibile per il prossimo derby di Manchester. Questa assenza rappresenta un ulteriore indizio sulle strategie e le scelte della squadra in vista delle prossime competizioni. Restano da seguire gli sviluppi e le decisioni che influenzeranno il percorso della rosa giallorossa.

2026-01-17 13:33:00 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata dal Corriere: Joshua Zirkzee salta il derby di Manchester. L’attaccante olandese non è stato neanche inserito in panchina dallo United per la partita di Old Trafford contro il Manchester City di Guardiola. L’ex Bologna era stato fatto entrare a partita in corso dall’allenatore a interim Darren Fletcher per le partite contro Leeds, Burnley e Brighton. Michael Carrick, il nuovo allenatore dello United fino alla fine della stagione, ha deciso di mandarlo in tribuna per il suo (secondo) esordio sulla panchina dei Red Devils, facendo una sorta di assist alla Roma. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Nel match di Coppa Italia contro la Roma, Torino ha annunciato i convocati, evidenziando alcune esclusioni significative. La lista può offrire indicazioni sulle prossime mosse di mercato e sullo stato di forma della squadra. La sfida rappresenta un momento importante per i granata, pronti a confermare il loro cammino in questa competizione e a valutare possibili sviluppi per il futuro.

Zirkzee Roma, arriva un importante indizio social da parte dell’ex obiettivo di mercato della Juventus

Un recente aggiornamento sui social ha coinvolto Zirkzee, ex obiettivo di mercato della Juventus, ora legato alla Roma. L’indizio condiviso potrebbe suggerire novità sul suo futuro calcistico. Restano da chiarire le intenzioni dei club e le possibili evoluzioni della trattativa, che continuano a essere al centro dell’attenzione nel panorama calcistico italiano.

