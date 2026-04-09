Cdp nel 2025 utile netto record di 3,4 miliardi

Nel 2025, la società ha registrato un utile netto di 3,4 miliardi di euro, segnando il secondo anno consecutivo con risultati record. Il patrimonio netto si attesta a 32 miliardi di euro, con un incremento del 2% rispetto all'anno precedente. Questi dati riflettono una crescita significativa rispetto agli anni precedenti, confermando una performance finanziaria stabile e in espansione.

Un utile netto di 3,4 miliardi record per il secondo anno consecutivo e un patrimonio netto che arriva a 32 miliardi, in aumento del 2%. Sono due dei principali dati del bilancio del Cdp che nel primo anno dall'avvio del Piano Strategico 2025-2027, ha impegnato risorse per 29,5 miliardi di euro, pari ad oltre un terzo dell'obiettivo triennale di Piano. Gli investimenti sostenuti sono pari a 73,6 miliardi, con un effetto leva di 2,5 volte le risorse impegnate, anche grazie all'attrazione di capitali addizionali. Il totale dei crediti in essere a favore di imprese, PA, infrastrutture e Cooperazione internazionale ammonta a 127 miliardi (in crescita rispetto alla fine del 2024). 🔗 Leggi su Lanazione.it

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