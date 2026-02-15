Charlie’s Angels torna al cinema | Sony rilancia le ragazze di Charlie verso una nuova era

Sony Pictures ha annunciato il ritorno di Charlie’s Angels al cinema, dopo quasi cinquant’anni dalla prima serie. La decisione nasce dalla voglia di aggiornare le protagoniste, che saranno interpretate da un cast totalmente rinnovato. La produzione punta a coinvolgere un pubblico giovane, inserendo elementi moderni e dinamici.

Sony Pictures avvia lo sviluppo di un nuovo film di Charlie's Angels: a quasi cinquant'anni dal debutto della serie, il franchise torna a interrogarsi su come reinventare le iconiche investigatrici per il pubblico di oggi. Un saluto al telefono, una missione impossibile e tre donne pronte a riscrivere le regole dell'action. Charlie's Angels si prepara a tornare sul grande schermo, con Sony Pictures che affida la sceneggiatura a Pete Chiarelli e scommette ancora una volta su uno dei marchi più riconoscibili della cultura pop internazionale. Dalla TV anni '70 ai blockbuster: un'eredità difficile da ignorare Quando Charlie's Angels debutta nel 1976, nessuno immagina che quel trio di detective al servizio dell'inafferrabile Charlie Townsend diventerà un fenomeno globale.