BYmyCAR Milano apre una nuova sede a San Donato, segnando un passo importante nel suo percorso di crescita. La rinnovata struttura rappresenta un punto di svolta per la mobilità premium in Italia, rafforzando la presenza del gruppo nel mercato strategico di Milano. Con questa apertura, BYmyCAR conferma il proprio impegno a offrire servizi di alta qualità e a consolidare la propria posizione nel settore automobilistico nazionale.

San Donato Milanese diventa il simbolo del nuovo corso di BYmyCAR Milano: inaugurata la sede “completamente rinnovata”, un passaggio che “segna l’inizio di una “New Era” per la mobilità Premium in Italia” e che, nelle intenzioni del gruppo, “consolida la presenza in Italia, considerata un mercato strategico all’interno del piano di sviluppo del Gruppo”. L’apertura non è un intervento isolato: la struttura si inserisce “in un più ampio progetto di rafforzamento della presenza del Gruppo nel mercato europeo” e si affianca alle altre sedi milanesi di Via De Amicis e Via dei Missaglia, consolidando BYmyCAR Milano come “riferimento per la mobilità Premium nell’area metropolitana”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - BYmyCAR rilancia su Milano: nuova sede a San Donato e “New Era” per la mobilità premium

