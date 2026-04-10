Cavezzo rilevati materiali con amianto alla Casa Residenza Villa Rosati

Nelle scorse settimane sono stati condotti controlli all’interno della Casa Residenza Villa Rosati, una struttura gestita dalla Cooperativa Elleuno e di proprietà del Comune di Cavezzo. Durante le verifiche sono stati trovati materiali contenenti amianto. Le autorità competenti sono state informate e stanno seguendo le procedure previste per la gestione di tali materiali. La struttura rimane sotto osservazione mentre si pianificano le prossime operazioni di intervento.