Cavezzo rilevati materiali con amianto alla Casa Residenza Villa Rosati
Nelle scorse settimane sono stati condotti controlli all’interno della Casa Residenza Villa Rosati, una struttura gestita dalla Cooperativa Elleuno e di proprietà del Comune di Cavezzo. Durante le verifiche sono stati trovati materiali contenenti amianto. Le autorità competenti sono state informate e stanno seguendo le procedure previste per la gestione di tali materiali. La struttura rimane sotto osservazione mentre si pianificano le prossime operazioni di intervento.
La Cooperativa Elleuno gestore e il Comune di Cavezzo proprietario della Casa Residenza Villa Rosati informano che, nell'ambito delle attività periodiche di verifica e controllo sugli edifici, nei mesi scorsi sono stati effettuati accertamenti all'interno della struttura, che hanno rilevato la. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
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