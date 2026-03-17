È iniziato il progetto di ristrutturazione di una casa situata nel bosco a Palmoli, appartenente a una famiglia residente nell’area. L’intervento riguarda un edificio che sarà rinnovato utilizzando materiali sostenibili e naturali. L’architetta incaricata del progetto ha condiviso dettagli sul procedimento e sulle scelte progettuali adottate. La ristrutturazione mira a integrare l’edificio con l’ambiente circostante.

La casa della famiglia nel bosco a Palmoli, in provincia di Chieti, verrà ristrutturata seguendo normative ambientali precise. A parlare dei lavori e del progetto è stata direttamente l’architetta che se ne sta occupando. “Sarà un edificio con tutti i requisiti di legge, un edificio che sia anche sostenibile a livello ambientale”, ha assicurato nel corso del programma Dentro la Notizia. Il progetto per la casa nel bosco di Palmoli Come sarà ristrutturata la casa Le richieste di Nathan e Catherine sui materiali Quando sarà pronta la casa nel bosco Il progetto per la casa nel bosco di Palmoli Elisa Sciuto, l’inviata del programma di Canale5, Dentro la Notizia, ha intervistato l’architetta che si occupa della ristrutturazione della casa di Palmoli della famiglia nel bosco. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Famiglia nel bosco, casa ristrutturata con materiali sostenibili e naturali: parla l'architetta

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