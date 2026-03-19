A Cava Fornace, un corteo si è svolto nelle strade della zona. Il Comitato ha organizzato una sfilata con cittadini che hanno portato striscioni e cantato cori. La manifestazione riprende un episodio simile avvenuto alcuni anni fa, quando un grande gruppo di persone si riunì sul lungomare apuoversiliese per chiedere la chiusura dell’area.

Sarà un replay della manifestazione che alcuni anni fa vide un ’serpentone’ di persone sfilare sul lungomare apuoversiliese tra cori e striscioni per chiedere la chiusura di Cava Fornace. Il Comitato cittadino anti discarica ha promosso infatti una nuova manifestazione pubblica, con l’appuntamento in agenda il pomeriggio dell’11 aprile. La partenza avverrà dal pontile di Forte dei Marmi e terminerà in piazza Maccari, al Cinquale. "Invitiamo il Wwf di Massa, le associazioni ambientaliste, i cittadini e le amministrazioni – scrive il comitato – a continuare a sostenere la nostra battaglia sulla chiusura di Cava Fornace. E invitiamo tutti a partecipare alla manifestazione dell’11 aprile ’Insieme per la riconversione di Cava Fornace’". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cava Fornace, protesta in strada. Il Comitato sfila per la chiusura

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