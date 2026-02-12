Piano Mattei Tutto pronto per il test strategico con il vertice Italia-Africa

Domani ad Addis Abeba si tiene il secondo Vertice Italia-Africa, un appuntamento che segna un passo importante per le relazioni tra Italia e i paesi africani. Tutto è pronto per il test strategico, con il governo italiano che punta a rafforzare i rapporti e a trovare nuove opportunità di collaborazione. La giornata sarà decisiva per definire le prossime mosse politiche e commerciali tra i due territori.

Il secondo Vertice Italia-Africa, in programma, domani, venerdì 13 febbraio ad Addis Abeba, segna un passaggio politico rilevante per la strategia italiana nel continente. Per la prima volta l'appuntamento si svolge in Africa e in concomitanza con il Vertice dell'Unione Africana, alla vigilia della 39ª Assemblea dei Capi di Stato e di Governo dell'UA. Non è solo una scelta logistica: è un messaggio politico. Secondo fonti italiane, la decisione, fortemente voluta dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, di tenere il Summit nella capitale etiope – sede dell'Unione Africana – mira a consolidare l'ambizione di Roma di proporsi come ponte privilegiato tra Europa e Africa, superando approcci percepiti come paternalistici e puntando su un modello di cooperazione "da pari a pari".

