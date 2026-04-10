Cattolica a Piacenza | guida pratica tra laboratori e nuovi corsi

Domani, sabato 11 aprile, il campus di Piacenza in Via Emilia Parmense 84 aprirà le sue porte per un Open Day organizzato dall’Università Cattolica del Sacro Cuore. L’evento vedrà la partecipazione di studenti e famiglie, che potranno visitare i laboratori e scoprire i nuovi corsi offerti dall’ateneo. La giornata offrirà l’opportunità di conoscere le strutture e le attività didattiche presenti sul campus.

Il campus di Via Emilia Parmense 84 a Piacenza si prepara ad accogliere una vasta platea di studenti e famiglie nella giornata di domani, sabato 11 aprile, per un Open Day organizzato dall'Università Cattolica del Sacro Cuore. L'evento mira a illustrare nel dettaglio i percorsi formativi triennali, magistrali e a ciclo unico, offrendo un confronto diretto con le strutture e i docenti dell'ateneo. L'intera mattinata sarà scandita da un calendario fitto di appuntamenti che spaziano dalla presentaz . 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cattolica a Piacenza: guida pratica tra laboratori e nuovi corsi Università Cattolica, per Agrisystem 29 nuovi dottorandi nel campus di Piacenza«Siamo particolarmente orgogliosi di accompagnare al traguardo del dottorato nuovi giovani studiosi formati in Agrisystem, un contesto che mette al... Leggi anche: Corsi, cinofilia e nuovi servizi: Anuu Piacenza rilancia le attività sul territorio Si parla di: Cento anni dalla nascita di don Vittorione, il 15 aprile la testimonianza dei volontari e del vescovo. Università Cattolica, sabato 11 aprile l’open day a PiacenzaPer scoprire cosa significa studiare, vivere e socializzare nel campus di Piacenza, sabato 11 aprile un ricco programma attende gli studenti delle scuole superiori, i laureandi e i laureati ... ilpiacenza.it Diocesi: Piacenza, dedicato a Democrazia vs autocrazia il corso di formazione Cives promosso con l’Università CattolicaPrenderà il via con la prolusione in programma venerdì 7 novembre, a Piacenza, la XXV edizione del corso di formazione Cives promosso dalla diocesi di Piacenza-Bobbio insieme all’Università ... agensir.it